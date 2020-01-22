Ученые обнаружили новый вид шагающих акул

В Индонезии обнаружены новые виды акул. Их особенностью является способ передвижения – они шагают по дну. Об этом сообщается в журнале Marine and Freshwater Research.

Открытие сделали биологи из Университета Квинсленда в ходе 12-летней миссии по сохранению видов. Акулы нового вида обитают тропических водах Индо-Австралийского архипелага, который находится между материковой частью Индонезии и Австралией.

Ученые утверждают, что неизвестные ранее акулы являются хищниками и питаются моллюсками и мелкими ракообразными. Эти животные будто шагают по морскому дну, отталкиваясь плавниками. Такой способ помогает им добывать пропитание на мелководье.

«Данные свидетельствуют о том, что новый вид эволюционировал после того, как акулы отошли от своей первоначальной популяции, стали генетически изолированными в новых районах и превратились в новые виды. Они могли научиться ходить на плавниках в процессе движения, но также возможно, что они научились этому во время переселения на рифы около двух миллионов лет назад», – заявил ведущий автор исследования Кристин Даджен. Ученый уверен, что есть еще несколько видов шагающих акул, которые только ждут своего открытия.

Сидней, Служба информации РИА «Новый День»

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