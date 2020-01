Мозг жертвы извержения Везувия превратился в стекло

Итальянские ученые выяснили, что фрагменты черной стекловидной массы в скелете одной из жертв извержения Везувия, найденном на месте гибели Помпей, являются останками мозга. Подтверждающее этот вывод исследование опубликовал журнал The New England Journal of Medicine.

В основном на месте Помпей археологи находят только кости. По мнению ученых, люди умирали очень быстро от огня и жара, поэтому мягкие ткани сгорали в первую очередь. Исследования, проведенные с использованием новых технологий, показали, что смерть не всех жителей города была быстрой.

Люди прятались в каменных домах, которые стали своего рода печью. Изученные останки были обнаружены в середине 1960-х годов в маленькой комнате на месте бывшего Геркуланума. Человек лежал на животе, лицом вниз, и от его скелета сохранилась только грудная клетка и часть конечностей. Кости черепа, предположительно, не выдержали контакта с раскаленным вулканическим пеплом.

Специалисты изучили молекулярный состав стекловидной массы и обнаружили некоторые белки, характерные для нервной ткани, а также жирные кислоты, которые обычно встречаются в волосяном сале. Таким образом исследователи подтвердили, что черная стекловидная масса оказалась останками мозга жертвы Везувия.

По оценке ученых, витрификация тканей произошла при температуре 470-520 градусов Цельсия. Подобные образцы были обнаружены во время Второй мировой войны – например, после бомбежки Дрездена. В археологических останках витрификация мозга не встречалась.

