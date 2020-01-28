В России создадут высокоточный полиграф на основе МРТ

Российские ученые решили создать высокоточный полиграф с использованием метода магнитно-резонансной томографии. Разработкой занимаются ученые национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Новый подход сделает проверку подозреваемых в преступлениях на полиграфе значительно объективнее, отметил сотрудник института Сергей Карташов.

По словам авторов проекта, им уже удалось создать опытный образец. Он объединяет методы традиционного полиграфа и магнитно-резонансного томографа (МРТ), передает ТАСС. Ученые уверены, что проводимые сегодня исследования с применением нового подхода будут также полезны в борьбе болезнью Альцгеймера, последствиями черепно-мозговых травм и другими заболеваниями.

Новый метод ученые уже применяют в анализе изменений работы мозга при развитии шизофрении. В исследовании также участвуют врачи Психиатрической клинической больницей №1 имени Н. А. Алексеева. В экспериментах участвовали более 100 человек. Оказалось, что в момент обострения пациенты практически не реагируют даже на собственное имя. Это удалось заметить и на физиологическом уровне.

«Прибор позволит определять мозговой центр, который отвечает за сокрытие информации. Иными словами, у одних участников текста эта «лампочка» будет загораться, а у других – нет», – отметил Карташов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.01.20

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