Женщина нашла хвост динозавра во время прогулки

В Великобритании женщина обнаружила хвост динозавра, когда гуляла по пляжу. Палеонтологи установили, что останки принадлежат игуанодону, жившему 125 млн лет назад.

Удивительную находку сделала 45-летняя Пиппа Фейруэзер из города Фрешуотер, передает Daily Mail. Она прогуливалась по пляжу у подножия утеса вблизи деревни Брайстоун и нашла что-то странное.

Видимая часть хвоста динозавра состоит из шести позвонков. Вероятно, где-то рядом есть и другие части скелета древнего ящера, однако они находятся под осыпающимся утесом, поэтому вести раскопки там невозможно.

По словам палеонтолога, хвост принадлежал игуанодону. Эти ящеры были распространены на всех континентов. Известны случаи, когда находили целые скелеты игуанодонов. Такие животные достигали 3 метров в высоту и 10 длину и весили до 4,5 тонны. При этом они могли передвигаться со скоростью до 23 км/ч.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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