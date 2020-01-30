Попкорн или гречка: землян удивили детальные фото поверхности Солнца

Американские астрономы опубликовали детальные снимки поверхности солнца. На фото видна кипящая плазма, которая покрывает поверхность звезды.

Изображения были получены при помощи телескопа DKIST, сообщили в Обсерватории Нешнел Солар (National Solar Observatory). На снимках с самым высоким разрешением впервые видны объекты размером всего 30 км.

Фото: NSO / NSF / AURA

Кроме того, были опубликованы видео, на которых хорошо виден процесс перемещения плазмы на поверхности Солнца. «Горячий материал поднимается в ярких центрах «ячеек», охлаждается и затем опускается под поверхность в темных полосах в процессе, известном как конвекция», – говорится в описании к публикации.

В социальных сетях пользователи удивились тому, что поверхность звезды такая не равномерная. Некоторые сравнили поверхность Солнца с рассыпанным попкорном и гречкой.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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