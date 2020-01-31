В Греции нашли 2600-летний объект неизвестного предназначения

В древнегреческом храме Асклепия в Эпидавре обнаружили неизвестное ранее сооружение. Для ученых остается загадкой, что для чего был предназначен этот объект, пишет Greek Reporter.

Раскопки в храме идут с 2016 года. Исследованием занимаются сотрудники кафедры истории и археологии Афинского университета. Ученые предполагали, что назначение всех строений уже известно, однако новая находка заставила в этом усомниться.

Сооружение было возведено в 600 году до нашей эры. Считалось, что богу медицины Асклепию Эпидавре начали поклоняться не ранее 550 года до нашей эры. Ученые затрудняются сказать, какие функции выполняло обнаруженное здание.

Предположительно, найденное строение было предшественником Толоса – самого важного места в храме. Но чтобы подтвердить этот вывод, археологам необходимо провести дополнительные исследования.

Афины, Служба информации РИА «Новый День»

Афины. Другие новости 31.01.20

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