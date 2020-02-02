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Воскресенье, 2 февраля 2020, 14:20 мск

Новости Наука

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На Галапагосах нашли 30 гигантских черепах нового вида

Фото «Вести 24»

На Галапагосских островах учёные обнаружили новый вид черепах. Специалисты по охране природы нашли 11 мужских и 19 женских особей. По данным экспертов, рептилии произошли от двух вымерших видов – абингдонская и слоновая черепаха.

Последним представителем абингдонской черепахи был Одинокий Джордж, умерший в 2012 году.

Ученые переместили рептилий в питомник на острове, передает телеканал «Россия 24».

Специалисты предполагают, что завезли черепах на остров пираты и китобои. В планах – развести черепах в неволе и возродить два вымерших вида: с острова Флореана и с острова Пинта.

Москва, служба информации

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