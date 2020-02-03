Борщ стал главным метеорологом страны

В Гидрометеоцентре России сменилось руководство. Прежний исполняющий обязанности директора Роман Вильфанд стал научным руководителем организации.
Новым же ее главой стал Сергей Борщ. Ранее он работал заместителем генерального директора и имел специализацию гидролога-прогнозиста, стаж его работы составляет 35 лет.
Москва, Елена Васильева
Москва. Другие новости 02.02.20
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