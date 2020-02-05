Американские ученые превратили медуз в скоростных киборгов

Ученые в США вживили электростимулятор в медузу и добились увеличения скорости ее движения почти в три раза. Об этом сообщает Science Advances.

Инженеры Стэнфордского университета снабдили электростимулятором медузу Аурелию ушастую. Отмечается, что этот вид не испытывает боли, из-за отсутствия центральной нервной системы и ноцицепторов, эксперименты не причинили медузе страданий.

Стимулятор с микропроцессором и аккумулятором специалисты внедрили в манумбриум (ротовой стебелек, расположенный внутри тела медузы), а две пары электродов – во внешние слои тела. При электростимуляции скорость медузы выросла в 2,8 раза при увеличении метаболических затрат в 2 раза, что делает такое плавание более эффективным.

Таким образом, ученые превратили животное в киборга, сделав его более быстрым и маневренным.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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