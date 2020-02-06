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Пятница, 7 февраля 2020, 01:56 мск

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Астрономы обнаружили повторяющиеся сигналы из космоса

Австралийские астрономы выявили загадочные радиовсплески, которые исходят из глубин космоса. Применив более точное оборудование, ученые смогли определить, что эти сигналы повторяются. По одной из гипотез, это явление может быть связано с деятельностью инопланетных цивилизаций.

Астрономы Технологического университета Суинберна в Австралии потратили около 12 тысяч часов на поиск повторов 20 радиовсплесков с помощью комплекса радиотелескопов ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder). Эта работа не увенчалась успехом, тогда ученые решили применить радиотелескоп Грин-Бэнк в США и радиотелескоп обсерватории Паркс в Австралии, передает Science Alert.

В результате астрономам удалось уловить повторные сигналы, которые были в 590 раз слабее всплеска, зарегистрированного ASKAP. Это доказывает, что повторяющиеся радиовсплески встречаются чаще, чем считалось ранее, и многие из одиночных вспышек на самом деле относятся к ним.

Исследователи не могут объяснить, чем вызваны повторные вспышки. Предположительно, они могут испускаться разновидностью нейтронных звезд с экстремально сильным магнитным полем. Радиовсплеск продолжается несколько миллисекунд, в этот момент в космическое пространство выбрасывается количество энергии, которое Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. По одной из версий, это явление связано с деятельностью инопланетных цивилизаций.

Канберра, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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