Палеонтологи обнаружили окаменелости растений старше динозавров

В Бразилии нашли окаменелые растения, которые произрастали 280 млн лет назад. Таким образом, новые находки старше динозавров. Об этом сообщает издание Review of Palaeobotany and Palynology.

Специалисты лаборатории палеонтологии центра наук о природе Федерального университета Пиауи нашли ископаемые растения на территории штата Мараньян, в муниципалитете Нова-Йорки. Установлено, что окаменелости относятся к пермскому периоду палеозойской эры.

Находки представляют собой останки стволов деревьев, которые относились к голосеменным растениям. Этот вид деревьев был частью древнего леса, который покрывал бразильские штаты Мараньян и Пиауи.

Окаменелости позволяют представить, как выглядела растительная жизнь в ту эпоху. Предположительно, в пермском периоде палеозойской эры на территории современной Бразилии был более умеренный климат.

Бразилиа, Зоя Осколкова

Бразилиа. Другие новости 07.02.20

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