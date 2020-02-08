Ученые установили самого вероятного промежуточного переносчика уханьского коронавируса

Ученые установили наиболее вероятного промежуточного переносчика нового коронавируса. По данным Южно-Китайского сельскохозяйственного университета штамм, найденный в организме этих млекопитающих панголинов (родственники броненосцев и муравьедов) на 99% идентичен обнаруженному у заразившихся людей.

Хотя это и проливает свет на новое заболевание, сообщают «Евроньюс, до того, как вакцина будет разработана и поступит на рынок, пройдут недели, а может и месяцы, считают некоторые эксперты.

«Я не могу припомнить ни одного случая, чтобы вакцина была готова вовремя и помогла справиться с эпидемией», – отмечает профессор Чару Каушик из Университета Макмастера в Канаде.

«Ни у кого нет мотивации разрабатывать подобные препараты. Экономически это не выгодно», – согласен с ней Гари Кобингер из Университета Лаваля, которого цитирует «Евроньюс».

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 08.02.20

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