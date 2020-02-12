Люди и динозавры страдали от одной болезни

Палеонтологи нашли в окаменевших останках динозавра признаки болезни, от которой люди страдают до сих пор. Об этом говорится в исследовании Тель-Авивского университета, опубликованного в Scientific Reports.

Ученые обнаружили специфические полости в позвонках хвоста молодого травоядного динозавра, жившего более 60 миллионов лет назад. Такие же полости образуются в костях людей в результате первичного легочного гистиоцитоза.

Речь идет о доброкачественной опухоли. Как правило, эта болезнь диагностируется в детском возрасте и по мере взросления проходит сама собой. Однако поражение костей может быть источником весьма болезненных ощущений.

По словам ученых, это доказывает, что многие современные болезни существовали еще в эпоху динозавров. Открытие поможет в дальнейших исследованиях эволюционных причин болезней, а также позволит разработать новые методы эффективного лечения.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

Тель-Авив. Другие новости 12.02.20

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