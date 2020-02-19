Ученые разрабатывают приложение для ДНК-знакомств

Ученый из Гарвардского университета (США) Джордж Черч разрабатывает приложение для ДНК-знакомств. Пользователи смогут выбирать себе партнера со сниженным риском общих рецессивных мутаций.

Как рассказал Черч в интервью американскому телеканалу CBSN (перевод РИА «Новости»), разрабатываемое им приложение для знакомств позволит уменьшить риск появления детей с наследственными заболеваниями. При регистрации каждый будет проходить полногеномное секвенирование.

При этом результатов своих анализов пользователь не увидит, они будут храниться в приложении в закодированном виде и использоваться только для исключения неподходящих кандидатов. Таким образом, носитель дефектного гена не увидит анкету человека с такой же мутацией.

Черч подчеркнул, что в сортировке будут учитываться мутации, важные исключительно с медицинской точки зрения. Никакого значения не будут иметь другие параметры, такие как уровень интеллекта или происхождение. По оценке ученого, увидеть друг друга не смогут только 5% потенциальных пользователей. Остальные окажутся совместимы друг с другом.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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