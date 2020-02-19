Отпечатки пальцев могут совпасть у разных людей

Отпечатки пальцев могут быть неуникальными. Не исключено, что в мире есть два человека, у которых рисунок пальцев идентичен. Это следует их вероятности совпадения, которую подсчитали ученые.

Очевидно, что у всех людей на Земле невозможно взять отпечатки, чтобы проверить их уникальность. Поэтому всегда остается шанс существования носителей идентичных отпечатков. По словам ученых, он составляет 1 к 64 млрд, пишет Rumbler Weekend. За всю историю на нашей планете проживали более 100 млрд человек. Так что велика вероятность, что среди них были люди с одинаковыми рисунками на пальцах.

Кроме того, отпечатки, очень похожие на человеческие, встречаются у некоторых видов животных, например, у коал.

Отпечатки пальцев нельзя считать по-настоящему надежным инструментом для идентификации, полагают эксперты. История знает случаи, когда злоумышленники причиняли людям вред, чтобы завладеть отпечатком пальца. По этой причине современные технологии позволяют идентифицировать не только рисунок пальца, но и подтвердить кровоток, что будет свидетельствовать о том, что палец является функционирующей частью человеческого организма.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.02.20

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