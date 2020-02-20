В озерах Арктики обнаружили неизвестных науке рыб

В арктических озерах на Дальнем Востоке ученые обнаружили более десятка новых видов рыб, которые, предположительно, появились 200 тысяч лет назад. Об этом сообщил сотрудник Кроноцкого государственного заповедника Григорий Маркевич.

Открытие было сделано во время экспедиции в труднодоступные регионы Чукотки, Корякии и севера Камчатки. «Первой находкой был реликтовый сиг, ранее неизвестный науке. Рыба встречалась в водоемах, которые «стекают» в Арктику. Мы полагаем, что этот вид поселился до начала последнего ледникового периода, и в момент его наступления водоем не перемерз полностью, поэтому вид оставался там порядка 200 тыс. лет в такой приспособленной к озерной жизни форме», – цитирует Маркевича ТАСС.

Ученые впервые обследовали десятки озер на территории около 40 тысяч кв. км. и открыли более десятка новых видов рыб. Протяженность маршрута составила порядка 8 тысяч км, в экспедиции применялась авиация.

«Результаты работы имеют большое значение для понимания происхождения различных видов рыб. Сейчас мы анализируем генетические образцы неизвестных видов. Эти данные позволят понять механизмы эволюции живых организмов в арктических условиях», – отметил Маркевич.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 21.02.20

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