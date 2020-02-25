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Среда, 26 февраля 2020, 01:10 мск

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Ученые нашли земной многоклеточный организм, которому не нужен кислород

Международная группа ученых обнаружила первый многоклеточный организм, которому для жизни не нужен кислород. Как пишет журнал Science Alert, это открытие способно изменить подход к поискам внеземной жизни.

Группа ученых изучала медузоподобного паразита Henneguya salminicola, который обитает в теле лосося. В рамках исследования было установлено, что у этого организма отсутствует митохондриальный геном и нет способности к аэробному дыханию.

Паразит потерял большую часть оригинального генома медузы, но сохранил сложную структуру отростка-щупальца, с помощью которого он может цепляться за хозяина и получать от него энергию. «Наше открытие подтверждает, что адаптация к анаэробной среде не уникальна для одноклеточных эукариот, но также развивается у многоклеточных паразитических животных», – заявили авторы исследования.

По словам ученых, открытие не только меняет понимание того, как жизнь может существовать на Земле, но и имеет ключевое значение для поиска внеземной жизни.

Москва, Мария Вяткина

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