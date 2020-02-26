Геологи в США сделали из нефти алмаз

Американские ученые провели эксперимент, в ходе которого получили чистые алмазы из водорода и углерода, содержащихся в сырой нефти и других углеводородных ресурсах. Об этом сообщает издание Science Advances.

Получение искусственных алмазов практикуется давно. Однако для этого требуются большие затраты времени и энергии. Другой способ – применение катализаторов. Но в этом случае, как правило, снижается качество конечного продукта.

«Мы решили разработать чистую систему, которая превращает углерод и водород в алмазы без применения каких-либо катализаторов», – рассказал ведущий автор исследования Сульджие Парк из Стэнфордского университета. Алмазы получались из порошка, который ученые извлекли из нефтяных танкеров.

Этот порошок похож на каменную соль и имеет аналогичную кристаллическую решетку, что и кристаллы алмаза. «Нужно просто соединить мелкие блоки в целую алмазную решетку, чтобы получить алмаз. Для этого необходимо подобрать правильные физические параметры, что мы и проделали», – пояснил ученый.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 26.02.20

Ученые заявили об экологических угрозах из-за исчезновения видов. / Ученые доказали бесполезность проветриваний в борьбе с загрязнением воздуха. / Ученые нашли земной многоклеточный организм, которому не нужен кислород. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»