Астрономы зафиксировали второй Большой взрыв

Астрономы зафиксировали мощный выброс энергии во Вселенной, который сравним с Большим взрывом. Об этом сообщается в исследовании международной группы ученых, опубликованном на EurekAlert!.

Астрономы проанализировали данные, полученные с нескольких радиотелескопов: рентгеновской обсерватории Chandra, XMM-Newton ЕКА, антенной решетки Murchison Widefield Array (MWA) в Западной Австралии и радиотелескопа Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) в Индии.

Взрыв произошел в центре галактики, удаленной от Земли на 390 миллионов световых лет и находящейся в скоплении Змееносца. Вспышка зафиксирована у сверхмассивной черной дыры. Образовавшая в результате брешь в плазме, окружающей скопление звезд, может вместить в себя 15 галактик Млечный Путь.

Ученые надеются установить причину выброса энергии. Вероятно, в этом поможет более тщательное наблюдение с увеличенным вдвое числом антенн MWA.

Сидней, Зоя Осколкова

Сидней. Другие новости 28.02.20

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