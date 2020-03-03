Грибок может уничтожить все бананы на планете

Грибковое заболевание может полностью уничтожить все бананы на планете.

В ноябре прошлого года американский сервер The Huffington Post предупредил, самый популярный фрукт в мире, известный своей пользой для здоровья, может быть тотально уничтожен.

«Производство бананов в настоящее время сталкивается с экзистенциальным кризисом», – сказал Дэн Беббер, специалист по болезням растений Университета Эксетера в Великобритании. – Потребуется революция в выращивании бананов для продолжения их производства».

Речь идет о Fusarium – грибковое заболевание растений. Оно же вызывает гниль яблок и нападает на картофель, зерно, свекла, хмель, хрен, вишня, орехи, смородина, крыжовник, различные декоративные растения, лестные деревья.

Но британская начинающая фирма считает, что она нашла решение, чтобы противостоять этой опасности. «Бананы – четвертая по значимости пищевая культура в мире, самая потребляемая и производимая пища», – сказал Гилад Гершон, генеральный директор Tropic Biosciences в интервью The Daily Telegraph. Поэтому фирма Гершона пытается модифицировать гены, чтобы хотя бы облегчить проблемы, вызванные этими вредными грибами.

«Редактирование генов – это, как правило, технология, которая значительно ускоряет и упрощает процесс разработки генетически модифицированных растительных продуктов», – отметил Гершон.

Однако метод может столкнуться с некоторыми препятствиями. «Эффективность внедрения CRISPR в растительные клетки низкая», – добавил Офир Меир, технический директор Tropic Biosciences. Тем не менее, исследователи продолжают свою работу и готовы уверены в успехе начинаний.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 03.03.20

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