На Марсе обнаружили загадочную дыру

Специалисты NASA изучили снимки поверхности Марса, полученные в 2011 году, и обнаружили странное отверстие в почве. По словам ученых, в провале можно обнаружить признаки жизни, а также использовать его для укрытия земных кораблей.

Загадочная дыра располагается на западном склоне потухшего щитового вулкана – Горы Павлина. Отверстие окружено практически идеальным круглым кратером. Эксперты предполагают, что это одно из боковых жерл вулкана. После извержения поверхность вулканической камеры обвалилась, образовался провал, который мы наблюдаем сегодня.

Вероятно, до обрушения кровли глубина вулканической камеры составляла не менее 90 метров. Диаметр обнаруженного отверстия составляет около 35 метров.

По словам ученых, такие структуры подходят для того, чтобы обнаружить в них признаки живых организмов. Кроме того, пещеру можно использовать для марсианской базы, плотные стенки камеры надежно укроют космические корабли землян от пылевых бурь – частого явления на Марсе.

Однако специалисты до сих пор не могут объяснить, почему диаметр провала настолько большой. Как правило, подобные структуры на Земле имеют в диаметре пару метров. К тому же необходимо изучить, насколько устойчива нависающая над дырой часть кратера.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 04.03.20

В Крыму обнаружили останки человека с редкой «каменной» болезнью. / Медики назвали категории людей наименее подверженные заражению коронавирусом. / Грибок может уничтожить все бананы на планете. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»