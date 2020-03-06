У древних животных могла существовать «социальная сеть»

Британские ученые обнаружили окаменелости, которые могут указывать на существование социальной сети у первых животных, обитавших на Земле. Результаты исследования опубликовало издание Current Biology.

По мнению ученых, первые сложные организмы появились на нашей планете к завершению эдиакарского периода – то есть 570-540 млн лет назад. Наиболее успешными считаются папоротникообразные рангеоморфы. Они обитали на морском дне и не могли передвигаться.

Представители Кембриджского и Оксфордского университетов уверены, что рангеоморфы поглощали питательные соединения из окружающей жидкости. Несмотря на то, что у них не было органов движения, они активно колонизировали морское дно.

Палеонтологи обнаружили окаменелости в районе Ньюфаундленда, которые указывают, что эти животные могли общаться между собой с помощью «нитей». Предназначение нитевидных филаментов точно неизвестно, ученые предполагают, что они могли составлять подобие социальной сети.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 06.03.20

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