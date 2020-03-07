Найдена рыба, которая поможет накормить людей и не загрязнять океан и Землю

Странно выглядящая и странно именуемая рыба-обезьяна из рода вьюрков может внести свой вклад в спасение человечества от голода. Нежное, вкусное и богатое белками существо с научным названием Cebidichthys violaceus может выжить на суше в течение 37 часов, поскольку может дышать под водой и за ее пределами.

По мнению американских ученых из Калифорнийского университета в Ирвине, необычная рыба полна полезными белками. Она уже получила прозвище «новое белое мясо», пишет The Daily Telegraph.

Эксперты недавно изучили геном Cebidichthys violaceus и обнаружили, что он предлагает людям новые возможности для получения пищевых белков, потому что изменение климата угрожает традиционным ресурсам.

Ученые упорядочили и собрали геном рыбы-обезьяны и так называемый пищеварительный транскриптом для выявления молекулярных изменений, связанных с пищеварительными ферментами. У рыбы кислый желудок, тонкий и толстый кишечник. У нее так же есть пищеварительная система, подобная человеческой.

Рыба-обезьяна, обитающая в океанических водах на западном побережье США, может вырасти до 90 сантиметров и весить 2,7 килограмма. Они предпочитают прятаться среди скал и в приливных бассейнах. У них есть два маленьких плавника, подвешенных как «уши» к голове, и спинной плавник на спине.

Она так же может жить на земле в течение 37 часов, поскольку она может дышать над и под водой. Несмотря на свою внешность, рыба-обезьяна стала деликатесом в предложениях современных калифорнийских ресторанов, где она стоит около 15 долларов за полкило.

Интересно, что только 30 процентов из 30 000 видов рыб являются вегетарианскими – рыба-обезьяна питается только определенными водорослями. Таким образом, вид выживает благодаря источнику пищи, содержащему низкие уровни липидов, которые обычно необходимы всем живым существам.

По словам Джозефа Хераса из Департамента экологии и эволюционной биологии в Калифорнийском университете, использование растительных пищевых ингредиентов сводит к минимуму загрязнение окружающей среды и затраты на разведение и содержание данного вида рыбы.

Москва, Елена Васильева

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