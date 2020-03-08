Некоторые напитки можно хранить открытыми только в холодильнике

Все модное в последнее время альтернативное молоко, сделанное из овса, орехов или риса, необходимо хранить в холодильнике. Об этом, а так же о том, какие ещё напитки необходимо держать только в холоде, рассказала член Испанского общества по безопасности и качеству пищевых продуктов (SESAL) Роза Мария Урдиалес, которого цитирует РИА «Новости». Дело в том, что протеиновые смеси содержат большое количество белка, который способствует росту бактерий.

По словам эксперта, нельзя хранить вне холодильника и соткрытые соки. Но и там они могут храниться только около пяти дней, а свежевыжатые соки – пару дней.

Также рекомендуется всегда хранить в холоде богатые пробиотиками ферментированные напитки, такие как кефир и чайный гриб. Низкие температуры помогут замедлить брожение и накопление углекислого газа.

А вот открытые бутылки и банки с алкоголем (пиво, вино, сидр) можно хранить и при комнатной температуре – спирт, содержащийся в них, выступает в роли консерванта и не даёт размножаться патогенам.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 08.03.20

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