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Вторник, 10 марта 2020, 05:37 мск

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Эксперты объяснили, почему во время телефонного разговора хочется ходить

Эксперты разъяснили, почему хочется ходить, когда человек говорит по телефону. Корреспонденты «Le Figaro» выяснили, что для двигательной активности есть несколько причин.

Во-первых, для большинства из нас блуждание по комнате, офису, улице и т.д. во время телефонного разговора помогает сосредоточиться и улучшить мыслительный процесс. «Моторная активность, например, ходьба, стимулирует мозговое кровоснабжение и активность, улучшает внимание», – указывает Кристоф Хааг, исследователь социальной психологии и специалист по эмоциям в EM Lyon.

Во-вторых, движение во время ожидания телефонного звонка или в процессе разговора помогает снять стресс и эмоциональное напряжение. «В доисторические времена наши пещерные предки уже применяли ходьбу для снятия стресса, который они испытывали, сталкиваясь с опасностью», – подчеркивает Кристоф Хааг. «Чем важнее эмоциональный контекст, тем больше мы будем волноваться», – добавляет Марион Луят, профессор психологии в университете Лилля.

Механизм прост: если ставки высоки, если вы чувствуете себя некомфортно, беспокоитесь или, возможно, лжёте своему собеседнику, мозг оказывается в когнитивной перегрузке. Чтобы разрядить обстановку, он будет тонизировать определенные части тела, такие как ноги, и человек начинает двигаться.

В-третьих, ходить с телефоном в руке можно и неосознанно, подражая своему собеседнику. Есть специальные исследования, которые показывают, что два разговаривающих человека синхронизируют свои позы и свои движения, не отдавая себе в этом отчёта.

Париж, Елена Васильева

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