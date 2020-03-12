Ученые нашли доказательства того, что Земля была полностью покрыта водой

Ученые проанализировали наличие изотопов кислорода и древних породах и нашли доказательство того, что 3,2 млрд лет назад наша планета была полностью покрыта водой. Первые обширные участки суши появились лишь миллиард лет спустя.

Результаты исследования Бенджамина Джонсона и Босвелла Винга из Университета Колорадо в Боулдере опубликовал журнал Nature Geoscience. Специалисты изучили горные породы из Кратона Пилбара в Австралии на предмет соотношения в них изотопов кислорода О-16 и О-18. Возраст образцов оценивается в 3,24 млрд лет.

Ученые выяснили, что доисторическая морская вода содержала избыток О-18 – примерно 3,3 частицы на тысячу. Геохимические процессы, которые сегодня преимущественно связывают этот изотоп кислорода и, таким образом, удерживают его вне океана, в то время явно отсутствовали.

Исследователи сделали вывод, что в то время не существовало больших территорий суши. Свои догадки они подтвердили с помощью компьютерного моделирования. Наша планета могла быть почти абсолютным водным миром, говорят Винг и Джонсон. На поверхность выступали лишь небольшие клочки суши, но не целые континенты, которые сформировались значительно позже в результате тектонического сдвига.

В последующей работе ученые намерены сосредоточить свою работу на выяснении точного времени формирования больших поверхностей суши. Исследователи считают, что их открытие может привести к пересмотру теорий о происхождении жизни.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 12.03.20

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