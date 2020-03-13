В космосе начали выращивать человеческие органы

На Международной космической станции проводится эксперимент со стволовыми клетками. Ожидается, что в условиях отсутствия гравитации можно вырастить человеческие ткани и даже органы. Об этом сообщает The Independent.

NASA отправило на орбиту 250 пробирок со стволовыми клетками взрослого человека. Они находятся в мини-лаборатории – стерильном модуле CubeLab, где поддерживается постоянная температура.

Из-за земного притяжения в лабораториях из стволовых клеток невозможно вырастить трехмерные структуры без специальной поддерживающей матрицы. Получается однослойная плоская ткань. По мнению ученых, в условиях невесомости естественным образом могут сформироваться кости, хрящи и другие органы.

Если эксперимент пройдет успешно, с помощью этой технологии можно будет получать органы для трансплантации подопытным животным, а также тестирования лекарств. Первые итоги астронавты NASA подведут через месяц.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 14.03.20

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