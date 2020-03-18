У летучих мышей в Африке обнаружили «сибирского» клеща

Исследователи обнаружили у африканских летучих мышей паразита, обитающего в Евразии. Об этом сообщает пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).

Специалисты собрали образцы на севере Намибии и нашли на телах летучих мышей клещей-спинтурницид. «Фактически, ученые добавили к ареалу известного и считавшегося неплохо изученным вида целый континент. Биологи предполагают, что опасный паразит проник через Гибралтарский пролив и Синай из Африки в Евразию вместе с летучими мышами, когда те расселялись по территории Старого Света», – говорится в сообщении ТГУ.

Обнаруженный вид клеща часто встречается в Сибири. Клещи-спинтурнициды являются переносчиками опасных патогенов. У ученых нет данных о нападениях на человека, однако эти насекомые являются фактором, поддерживающим инфекцию внутри колоний рукокрылых.

В будущем исследователи направят свои усилия на изучение инфекций, ассоциированных с данным видом клеща и их микроорганизмов в целом. «Факт происхождения этого эктопаразита из Африки делает его особенно интересным, в том числе и с точки зрения его симбионтов, среди которых встречаются как болезнетворные бактерии/вирусы, так и микроорганизмы, вполне безобидные для человека», – заключили ученые.

Томск, Зоя Осколкова

Томск. Другие новости 18.03.20

Учебные заведения Челябинской области переходят на свободное посещение и дистанционное обучение. / В России нашли дом из костей шерстистого мамонта. / Один из ведущих институтов Германии допустил двухлетнюю пандемию коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»