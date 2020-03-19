С помощью мяуканья кошки манипулируют людьми

Российские ученые утверждают, что кошки мяукают специально для человека. За много лет жизни с людьми эти животные научились ими манипулировать.

По словам зоопсихолога Елены Мельниковой, между собой кошки общаются с помощью жестов и запахов. Мяукать они научились, чтобы получать от человека то, чего хотят, передает Piter.tv.

К тому же эти питомцы быстро обучаются. Если хозяину понравились какие-то произнесенные животным звуки, кошка будет их повторять в надежде получить дополнительное внимание.

При этом ученые считают, что кошки не одомашнены, они сами решили жить рядом с людьми примерно девять тысяч лет назад, оценив всю пользу от такого соседства. Эти хищники только притворяются беззащитными и активно «дрессируют» человека, чтобы он выполнял их прихоти.

Искусство манипулирования у кошек развивается с каждым поколением все быстрее. Они обучают котят издавать звуки, на которые реагирует человек.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 20.03.20

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