Каменные яйца оказались останками древних броненосцев

Палеонтологи в Аргентине раскрыли секрет странных камней яйцевидной формы. Оказалось, что это останки древних предков современных броненосцев.

Камни странной формы обнаружил житель пригорода Буэнос-Айреса, когда пас скот на берегу реки. Мужчина рассказал о своей находке ученым, которые тщательно исследовали круглые валуны и пришли к выводу, что это останки доисторических существ.

Установлено, что глиптодоны – предки современных броненосцев – жили около 20 млн лет назад. Возле Буэнос-Айреса были найдены останки четырех особей, которые умерли одновременно. По словам ученых, по всей видимости, произошла какая-то катастрофа, предположительно на динозавров обрушилась порода и придавила их.

Исследователи продолжат раскопки с этой местности, чтобы найти останки других древних существ, которые могли здесь проживать.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

Буэнос-Айрес. Другие новости 07.04.20

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