Ученые обнаружили в океане 50-метрового хищника

В глубинах океана обнаружили гигантского хищника, который достигает около 50 метров в длину. Это существо использует яд, чтобы убивать своих жертв и добывать питательные вещества.

Сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, нашли в глубоководных каньонах Нингалу у западного побережья Австралии. Сифонофоры представляют собой колонии, состоящие из множества микроорганизмов, которые выполняют различные функции. Одни из них впрыскивают яд жертве, а другие переваривают добычу.

Американские биологи оценили размер внешнего кольца гигантской сифонофоры в 15 метров, а ее длина может достигать 50 метров. Предположительно, этот экземпляр разрастался в течение десятков, а может и сотен лет, сообщает Институт Шмидта в Twitter.

Обычно такие организмы достигают в размере не более метра. Некоторые сифонофоры смертельно опасны для людей.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 08.04.20

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