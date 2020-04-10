На Амазонке нашли искусственные острова возрастом 10 тысяч лет

В Боливии в дельте реки Амазонки обнаружили острова, созданные людьми около 10 тысяч лет назад. Об этом сообщают специалисты Университета Берна в статье, опубликованной в журнале Nature.

Ученые исследовали шесть десятков археологических объектов, которые были найдены по итогам дистанционного зондирования. Поначалу кажется, что это простые участки леса, затерявшиеся в саваннах. Однако анализ показал их рукотворную природу.

Предположительно, 10 тысяч лет назад люди возделывали эти участки суши для выращивания овощей. Искусственные острова устроены так, что во время сезона дождей они остаются над уровнем воды.

Территории дельты Амазонки считаются одними из первых мест на Земле, где люди начали одомашнивать дикорастущие растения.

Берн, Зоя Осколкова

Берн. Другие новости 10.04.20

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