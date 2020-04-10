Над Луной пролетели три НЛО

В Сети появилось видео, на котором запечатлены три летающих объекта над поверхностью Луны. Съемка настолько детальная, что можно даже разглядеть тени инопланетных кораблей над поверхностью спутника.

Видео выложил в интернет Жан-Мишель Тенак на канале в YouTube. Утверждается, что съемка велась в Монреале (Канада) 26 марта 2020 года. На кадрах видна часть лунной поверхности. Три НЛО пролетают над ней настолько близко, что даже отбрасывают тень.

В комментариях пользователи усомнились в том, что очевидцу действительно удалось запечатлеть космические корабли инопланетян. Впрочем, уфологии считают, что даже если это монтаж, то очень качественный.

Оттава, Зоя Осколкова

Оттава. Другие новости 11.04.20

На Амазонке нашли искусственные острова возрастом 10 тысяч лет. / Выпускники 9 классов в текущем году будут сдавать только два экзамена. / Ученые создали пластырь для восстановления сердца после инфаркта. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»