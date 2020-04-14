Российские ученые разработали устройство для передачи боли в виртуальности

Радиофизики Томского государственного университета разрабатывают устройство, которое позволит ощутить боль в виртуальной реальности. Об этом сообщили в пресс-службе ТГУ.

Прибор пригодится в сфере онлайн-игр. По словам разработчиков, игрок сможет чувствовать прикосновение, щекотку, жжение и даже боль. Российские ученые вдохновились белорусской технологией TeslaSuit, в которой используется электростимуляция.

«Воздействие идет на определенную область кожи, при этом нужны индивидуальные настройки, поскольку у людей разная электрокожная сопротивляемость, – рассказал автор проекта Андрей Косторной. – Когда вы трогаете предмет, в голове уже сохранен образ этого воздействия, приходящий сигнал обрабатывается, мозг сравнивает его с уже имеющимися и достраивает ощущения до тактильного».

В настоящее время идет доработка устройства. Ученые надеются приступить к испытаниям с участием добровольцев после окончания режима самоизоляции.

Томск, Зоя Осколкова

Томск. Другие новости 14.04.20

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