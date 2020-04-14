Тяжелое железо вытекает из ядра Земли во время извержения вулканов

Ученые доказали, что тяжелые изотопы железа могут мигрировать из ядра Земли в мантию, а затем выбрасываться на поверхность с вулканической лавой. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Ни одна пробуренная человеком скважина ни разу ну достигала мантии нашей планеты (глубина около 30 км). При этом состав каменных метеоритов из распространенной группы хондритов аналогичен по составу железо-никелевому ядру Земли. Это подтверждает анализ лавы, поднятой с глубины вулканическими процессами.

До сих пор оставалось загадкой, почему в хондритах обнаруживается куда меньше тяжелых изотопов железа, чем в некоторых вулканических породах. Ученые Университета Аархуса в Дании смогли найти объяснение этому несовпадению.

Геологи провели компьютерное моделирование миграции тяжелого железа. Расчеты показали, что эти изотопы способны подниматься не только в мантию, но и проникать на поверхность в составе базальтовой лавы.

Копенгаген, Зоя Осколкова

Копенгаген. Другие новости 15.04.20

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