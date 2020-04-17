Астрономы обнаружили «танцующую звезду», которую предсказал Эйнштейн

Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили обнаружили «танцующую звезду», существование которой еще 100 лет назад доказал знаменитый ученый Альберт Эйнштейн.

Необычная орбита обнаружена у звезды, которая вращается вокруг «компактного радиоисточника», известного как Стрелец A*. Он находится на расстоянии 26 тысяч световых лет от Солнца и представляет собой густой кластер звезд.

Как отметил один из создателей программы наблюдений обсерватории Рейнхард Генцель, астрономам удалось обнаружить небесное тело, которое подтверждает теорию Эйнштейна и описывает орбиту, по форме напоминающую цветок.

Согласно общей теории относительности Эйнштейна, орбиты, по которым небесные объекты вращаются вокруг друг друга, могут иметь не только замкнутую форму эллипса, как описано в механике Ньютона. «Этот знаменитый эффект впервые наблюдался на примере орбиты Меркурия вокруг Солнца – первого экспериментального подтверждения общей теории относительности. Спустя сто лет мы зарегистрировали тот же эффект», – сказал Генцель, слова которого приводятся в сообщении ESO.

Сантьяго, Мария Вяткина

Сантьяго. Другие новости 17.04.20

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