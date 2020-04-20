Время на Земле может идти с разной скоростью

Японские ученые доказали, что время может идти быстрее по мере удаления от поверхности Земли. Статью с результатами исследования опубликовал журнал Nature Photonics.

Ученые Университета Токио и исследовательского института Riken's Quantum Metrology Laboratory провели эксперимент с использованием сверхточных часов в обсерватории башни Tokyo Skytree. Погрешность хронометра составляет всего одну секунду за 16 миллиардов лет.

Согласно общей теории относительности Эйнштейна, скорость течения времени зависит от гравитации. Ученые разместили идентичные хронометры на высоте 3 и 456 метров над уровнем моря. За неделю эксперимента показания часов начинали расходиться примерно на четыре наносекунды – на высоте время шло быстрее.

«Разница в течение времени при разной гравитации действительно существует – нам нужно учитывать ее при проведении будущих опытов», – заключил ведущий автор исследования профессор Хидэтоси Катори.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 19.04.20

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