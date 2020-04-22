Ученые нашли связь между цветом волос и скоростью старения

Ученые провели исследование, которое показало, с какой скоростью стареют обладатели различных оттенков волос. Оказалось, что блондины дольше взрослеют, а организм рыжих стареет быстрее.

Специалисты из Нидерландов определили, что цвет волос почти полностью (на 97%) определяется генетическими особенностями, которые, при этом, кодируют и некоторые другие важные биологические факторы. На оттенок шевелюры влияет один пигмент – меланин. В зависимости от активности рецептора меланин становится темным (эумеланин) или светлым (феомеланин), пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

«Существуют генетические вариации, связанные с мутациями гена MC1R, при которых волосы приобретают рыжий цвет. В этом случае организм может стареть несколько быстрее – это связано со сниженной защитой от солнечного ультрафиолета», – говорят ученые.

Впрочем, прямого воздействия этого гена на процессы старения подтвердить не удалось. При этом ученые выяснили, что блондины и люди со светло-каштановыми волосами дольше взрослеют. А каждый лишний год «детства» в среднем добавляет человеку девять месяцев жизни.

Амстердам, Зоя Осколкова

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