Ученые доказали, что ливни могут спровоцировать извержение вулкана

Крупное извержение вулкана может произойти из-за дождей, заявили Джейме Фаркухарсон и Фальк Амелунг из Университета Майами. Они выяснили, что извержению Килауэа на Гавайях в 2018 году предшествовали ливни. В итоге вода заполнила поровые пространства и повысила давление в глубоких слоях земной коры, что и вызвало сейсмическую активность. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Извержение Килауэа было многоступенчатым. Изначально весной вокруг вулкана появились трещины, а летом произошло несколько взрывных извержений, после которых обрушилась кальдера. На тот момент ученые не смогли объяснить столь необычную сейсмическую активность.

Исследователи из Университета Майами обратили внимание на то, что этому извержению предшествовали сильные ливни, которые шли на протяжении 180 дней. Только за сутки в апреле выпало 1260 мм осадков. Ученые допустили, что пористая структура вулканических пород впитали большое количество влаги, в итоге возросшее давление спровоцировало извержение.

Чтобы проверить гипотезу, они изучили данные со спутников, а также провели моделирование отклика вмещающей породы на инфильтрацию осадков. Ученые пришли к выводу, что главным фактором, спровоцировавшим извержение, действительно были ливневые дожди.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 23.04.20

Ученые нашли связь между цветом волос и скоростью старения. / Россиянам придется раскошелиться: «дыры» онлайн-образования будут латать репетиторы. / Российские ученые готовятся запустить массовое тестирование на антитела к Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»