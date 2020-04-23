Ученые провели эксперимент и выяснили, что употребление кофе влияет на восприятие вкуса. Впрочем, эффект этот кратковременный. Результаты исследования опубликовал журнал Foods.

Специалисты Орхусского университета в Дании привлекли 156 добровольцев. Все они пили кофе, а затем употребляли разную пищу и рассказывали о своих ощущениях. Выяснилось, что напиток не влияет на восприятие запахов, однако ощущение вкуса у испытуемых менялось.

«Люди после употребления кофе становились более чувствительными к сладости и менее чувствительными к горечи», – рассказал руководитель исследовательской работы Александр Вик Фьельдстад. Эксперимент с напитком без кофеина показал такой же результат.

По словам ученых, какие-то другие вещества влияют на восприятие вкуса. Этим объясняется то, что люди любят пить кофе с горьким шоколадом. Его вкус становится намного мягче, потому что горечь приглушена, а сладость повышена.

Копенгаген, Зоя Осколкова

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