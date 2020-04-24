В Антарктиде нашли останки доисторической лягушки

В образцах почвы, взятых в Антарктиде, ученые обнаружили останки лягушки, жившей около 40 млн лет назад. Это первая ископаемая лягушка, найденная на ледяном континенте, пишет Scientific Reports.

Останки земноводного нашли в почве, взятой на острове Симор, что у северной оконечности Антарктического полуострова. Ранее там же нашли останки сумчатого, которое обитало в ту же эпоху, что и лягушка.

«Мы нашли в образцах почвы череп древнего земноводного, а также подвздошную кость. Последняя не позволяет ошибиться и четко указывает на то, что перед нами останки лягушки. Судя по костям, это родственник современных шлемоголовых лягушек, которые обитают на территории Чили», – рассказал палеонтолог Шведского музея естественной истории в Стокгольме Томас Мёрс.

По словам ученого, 40 млн лет назад природа острова Симор напоминала современные влажные леса Чили и Аргентины. Ранее в этих же образцах почвы обнаружили зубы ската и акулы, а также окаменелые семена водяной лилии.

Стокгольм, Зоя Осколкова

Стокгольм. Другие новости 24.04.20

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