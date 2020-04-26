В Антарктиде нашли первую ископаемую лягушку

В Антарктиде обнаружили фрагменты скелета лягушки: земноводное обитало на континенте миллионы лет назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два фрагмента кости были найдены в слоях эоценовой эпохи, завершившейся около 40 млн лет назад. Материалы были собраны во время совместных экспедиций аргентинских и шведских ученых на остров Сеймур (расположен к востоку от полуострова Тринити – северной оконечности Антарктического полуострова). Визуализация и сегментация костного материала выполнялась с использованием программного обеспечения в Швейцарии.

Ученые пришли к выводу, что останки принадлежат лягушке из рода шлемоголовых свистунов семейства Калиптоцефалеллиды.

«В отличие от всех других континентов, в Антарктиде до сих пор не было зарегистрировано никаких следов какой-либо существующей группы амфибий, – отмечается в материалах исследования, опубликованных в журнале Nature. – Лягушка с острова Сеймур, о которой здесь сообщается, является первым позвоночным, указывающим на пресноводную среду обитания на эоценовом антарктическом полуострове, после свидетельств о беспозвоночных и растениях».

Исследователи сделали вывод, что климатические условия Антарктического полуострова во время бартона ( в конце среднего эоцена), когда жила найденная лягушка, должны быть сопоставимы с современным климатом в лесах Южной Америки (со среднегодовым количеством осадков около и средней температурой самого холодного месяца 3,75 ° C.

Ученые считают, что образование ледников в Антарктиде началось на исходе эоцена, когда Австралия и Антарктида были еще единой частью разрушающегося материка Годвана.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 25.04.20

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