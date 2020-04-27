Нейросеть научилась предсказывать попытку суицида

Американские ученые смогли с помощью нейросети предсказывать попытку самоубийства за два года до ее совершения. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале JAMA Network Open.

Авторы научной работы подчеркивают, что компьютеры пока не способны заменить людей в определении психологических проблем. Однако правильно спроектированные программы могут идентифицировать пациентов с высокими рисками.

Медики из Бостонской детской больницы взяли сведения о состоянии пациентов из медицинских карт. База данных включает в себя записи около 3,7 млн человек, в том числе 40 тысяч попыток самоубийства. Система смогла предсказать 38% таких событий, в среднем за 2,1 года до самой попытки.

«Одного определенного фактора не было, – отмечает один из авторов исследования Бен Рейс. – Это скорее набор улик, со временем формирующих единую картину». Нейросеть принимала во внимание зависимость от наркотиков или диагностированные психические проблемы, а также другие факторы, такие как лечение от ВИЧ или развитие рабдомиолиза, тяжелого поражения мышечной ткани.

По словам ученых, надежность предсказаний нейросети пока не так велика. Но если адаптировать компьютерную модель к более узким категориям людей, точность прогноза вырастет в разы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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