Сибирские ученые создали уникальное противовирусное средство

Сибирские ученые создали противовирусный препарат на основе рисовой шелухи и зеленого чая. Авторство разработки принадлежит сотрудникам Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН. Механизм его получения ученые описали в статье, опубликованной в журнале Silicon.

Препарат разрабатывался как кормовая добавка для скота, а также как стимулирующее рост растений средство, рассказали ученые. Затем к ним обратились сотрудники государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Их интересовали противовирусные свойства диоксида кремния, которым богата рисовая шелуха. Ученые провели совместное исследование, в ходе которого выяснилось, что кормовая добавка обладает активностью против вирусов простого герпеса второго типа и лихорадки Западного Нила.

«Мы подвергаем твердое растительное сырье механической обработке в специальных условиях. В результате клетки зеленого чая разрушаются и часть катехинов, попадая на поверхность диоксида кремния, взаимодействует с ней: происходит химическая реакция с образованием поверхностных комплексов. Если же мы затем добавляем в систему воду (например, размешиваем порошок в воде или проглатываем), то комплексы кремния с катехинами частично высвобождаются», – рассказала Eadaily научный сотрудник ИХТТМ СО РАН кандидат химических наук Елена Трофимова.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 28.04.20

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