В России обнаружили останки древнего червя возрастом 250 млн лет

Международная группа ученых обнаружила окаменелые остатки самого древнего в мире червя-олигохеты. Трубочник жил 248 млн лет назад.

О находке сообщается в статье, опубликованной в журнале Acta Palaeontologica Polonica. Открытие сделали ученые Палеонтологического института РАН, биологического факультета МГУ и эстонские специалисты.

Останки обнаружили в местонахождении Петропавловка, которое относится к раннетриасовой эпохе. По мнению археологов, оно является самым богатым в мире на ископаемые остатки – в первую очередь насекомых.

Древний червь приходится родственником современным дождевым червям. Исследователи считают, что представители этого вида жили в пресных водоемах, прежде чем выйти на сушу.

Оренбург, Зоя Осколкова

Оренбург. Другие новости 29.04.20

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