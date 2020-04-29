В России обнаружили останки древнего червя возрастом 250 млн лет

Международная группа ученых обнаружила окаменелые остатки самого древнего в мире червя-олигохеты. Трубочник жил 248 млн лет назад.
О находке сообщается в статье, опубликованной в журнале Acta Palaeontologica Polonica. Открытие сделали ученые Палеонтологического института РАН, биологического факультета МГУ и эстонские специалисты.
Останки обнаружили в местонахождении Петропавловка, которое относится к раннетриасовой эпохе. По мнению археологов, оно является самым богатым в мире на ископаемые остатки – в первую очередь насекомых.
Древний червь приходится родственником современным дождевым червям. Исследователи считают, что представители этого вида жили в пресных водоемах, прежде чем выйти на сушу.
Оренбург, Зоя Осколкова
Оренбург. Другие новости 29.04.20
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