Найдено самое страшное и опасное место на Земле

Палеонтологи утверждают, что нашли самое страшное и опасное место на Земле. Как сообщает CNN, речь идёт о пустыне Сахара. 100 миллионов лет назад она была вполне обитаема и населена огромным количеством крупных хищных динозавров. Обнаруженная экосистема не имела аналогов в любой сопоставимой современной наземной экосистеме.

Анализ окаменелостей из скальных образований на юго-востоке Марокко, недалеко от границы с Алжиром, относящихся к меловому периоду, – показывает присутствие в районе крупных хищных динозавров, летающих хищных рептилий, и крокодилоподобных охотников, живущих вместе в том, что в то время было речной системой, наполненной очень крупной рыбой.

Существа, найденные в Сахаре, бродили по Земле примерно за 95 миллионов лет до появления на планете древних людей, но «если бы у вас была машина времени и вы могли бы путешествовать в это место, вы, вероятно, не продержались бы долго», – рассказал палеонтолог Низар Ибрагим, ведущий автор исследования древнейшей экосистемы Сахары.

Ибрагим сказал CNN, что экосистема древней Сахары была «действительно загадочным местом, с экологической точки зрения», поскольку обычно экосистемы представляют большее количество животных, поедающих растения, чем хищникиков, а сами хищники могут быть разных размеров, причем один крупный хищник является доминирующий.

В Сахаре окаменелости хищников превосходят численностью останки динозавров, питающихся растениями. Более того, несколько хищников, живших в этом районе, таких как кархародонтозавр, спинозавр, абелизавр и дельтадром, были такими же большими, как и тиранозавр.

Это необычно «даже для стандартов динозавров» потому что, говорят палеонтологи, тиранозавр рекс, который жил в Северной Америке десятки миллионов лет назад, был «бесспорным правителем своей древней экосистемы» – лидером среди хищников.

Маловероятно, что крупные хищники в Кеми ели друг друга, говорят палеонтологи. Более реалистичным, по словам Ибрагима, представляется сюжет, в котором они ели рыбу, присутствующую в этом районе – это были огромные экземпляры, размером с машину и больше.

Изучение Сахары, проведенное группой международных исследователей из США, Великобритании, Европы и Африки, привлекает внимание вопросу о том, как важно больше знать о палеонтологии Африки, а также других районах Южного полушария, это может спрогнозировать некоторые моменты будущего Земли: к примеру, палеонтология может помочь понять «долгосрочные последствия утраты биоразнообразия планеты.

Москва, Елена Васильева

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