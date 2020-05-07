Ученые обнаружили самую близкую к Земле черную дыру

Астрономы открыли черную дыру, которая находится всего в тысяче световых лет от Земли. Она входит в систему, которую можно увидеть невооруженным глазом.

Об открытии ученых Европейской южной обсерватории сообщается в журнале Astronomy & Astrophysics. Изначально исследователи наблюдали двойную систему HR 6819 в созвездии Телескоп. Однако позже они обнаружили, что там находится третий объект, который не видно.

Вычислить черную дыру удалось благодаря анализу орбиты одной из звезд системы. Небесное тело вращается вокруг таинственного объекта каждые 40 дней. По оценкам астрономов, масса черной дыры в четыре раза больше массы Солнца.

В настоящее время ученым удалось обнаружить лишь пару десятков черных дыр звездной массы в Млечном Пути. При этом согласно расчетам астрономов, в галактике должны находиться сотни миллионов черных дыр.

Брюссель, Зоя Осколкова

Брюссель. Другие новости 08.05.20

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