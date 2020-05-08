Илон Маск начнет чипировать людей через год

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, разрабатывает чип, который будут внедрять в человеческий мозг. Первый подобный эксперимент ученые хотят провести черед год.

Об этом заявил сам Маск в подкасте на YouTube-канале Джо Рогана. Изобретатель заявил, что имплант позволит восстановить утраченные из-за повреждений мозга зрение, слух или подвижность конечностей.

«В принципе, чип может исправить все, что не так с мозгом», – отметил Маск, добавив, что ученым предстоит еще много работы в этом направлении.

Планируется, что имплант будут устанавливать под черепную кость, в непосредственной близости к мозгу. При помощи электродов чип подключается к нейронной сети и начинает выполнять функции мыслительного органа.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 08.05.20

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