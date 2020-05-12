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Среда, 13 мая 2020, 01:37 мск

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Археологи обнаружили «мертвую зону» в центре Европы

На территории современной Германии ученые обнаружили так называемую «мертвую зону». Люди и животные времен позднего палеолита предпочитали не селиться в этой местности.

По словам археологов из Орхусского университета (Дания), озеро Лахер-Зе, расположенное в горном массиве Айфель, когда-то было кратером вулкана Лахер. Извержение этого вулкана 13 тысяч лет назад стало более масштабным, чем то, что уничтожило Помпеи.

Ученые считают, что столб пепла был настолько высокий, что ближайшие территории покрылись 50-метровым слоем вулканической пыли. Мелкие частицы пепла разнесло по всей Европе, что стало причиной резкого похолодания.

На протяжении многих лет животные, употреблявшие растения, покрытые пылью, болели и умирали. Поэтому люди предпочитали не основывать здесь поселений и покинули район на 50 или даже 100 лет.

Копенгаген, Зоя Осколкова

Копенгаген. Другие новости 12.05.20

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