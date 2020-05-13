Ученые обнаружили в России «аллею» торнадо

На территории России ученые обнаружили так называемую «аллею» торнадо. Об этом сообщил доцент кафедры картографии и геоинформатики географического факультета Пермского классического университета Андрей Шихов.

Ученые несколько лет собирали данные о природных катаклизмах в России. В итоге было детально описано возникновение 2879 смерчей, пишет «Российская газета».

«Нам удалось обнаружить в России что-то вроде аллеи торнадо, существующей в США. В наших реалиях в аллею смерчей попадают такие регионы, как юг Архангельской области, северные части Кировской и Нижегородской областей, юг Коми, а также северо-западная часть Пермского края», – заявил Шихов.

По словам ученых, главный фактор, который провоцирует возникновение торнадо, – высокое содержание влаги в воздухе летом. Кроме того, на указанных территориях действуют особенности траекторий глубоких циклонов.

Дальнейшее изучение причин возникновения смерчей позволит исследователям более точно прогнозировать угрозы, связанные с этими разрушительными природными катаклизмами.

Пермь, Зоя Осколкова

Пермь. Другие новости 13.05.20

Россия намерена пускать ракеты-носители в космос с воды. / Люди без половины мозга могут адаптироваться к сложным условиям. / Археологи обнаружили «мертвую зону» в центре Европы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»